В Москве пройдет посвященный Московскому урбанистическому форуму квест

Лучших участников, правильно и быстро выполнивших максимальное число заданий первого этапа, пригласят 12 августа на финал квеста в парк "Зарядье"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жители столицы смогут принять участие в квесте, который посвящен Московскому урбанистическому форуму. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Марафон заданий, посвященный Московскому урбанистическому форуму, начался в проекте "Город заданий". В его рамках Главконтроль приглашает москвичей на квест. Участники проверят благоустроенные в прошлом году дворы, детские площадки и другие городские пространства. Квест будет состоять из предквалификационного и финального этапов. Сначала участники проанализируют состояние более 100 территорий и определят по конкретным критериям, есть ли на них нарушения: ямы на асфальте, сломанные качели на детских площадках, вытоптанные газоны, сухостойные деревья и другие дефекты зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участников перед квестом проведут обучение, а в заданиях будут подробные инструкции. Задания будут доступны на сайте проекта до 26 июля по тегу "Урбан форум". Так, горожанам предлагают проверить благоустройство по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 35, корпус 2, Зеленый проспект, дом 4, корпус 2, улица Правды, дом 7/9, улица Героев Панфиловцев, дом 15, корпус 3. Принять участие в квесте может каждый желающий, зарегистрированный в проекте "Город заданий".

Лучших участников, правильно и быстро выполнивших максимальное число заданий первого этапа, пригласят 12 августа на финал квеста в парк "Зарядье". Он станет одной из площадок Московского урбанистического форума.

"В течение дня горожан ждет настоящее погружение в историю Москвы. Им предстоит искать на заданных маршрутах достопримечательности и внимательно их изучать. Например, можно будет найти и оценить состояние мемориальных досок или элементов декора зданий. Наиболее активных участников наградят специальными призами. На сайте "Миллион призов" их можно обменять на полезные поощрения: различные товары и услуги, скидки у многочисленных партнеров", - добавляется в материале.

Помимо этого, с 1 августа по 10 сентября в проекте "Город заданий" появится множество заданий, связанных с темами Московского урбанистического форума. Например, горожанам предложат найти арт-объекты в разных районах столицы, прогуляться по аллее парка и затем написать мини-эссе о любимом городе.