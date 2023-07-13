В Новой Москве число рабочих мест выросло более чем в три раза

На новых территориях наиболее активно реализуется городская программа стимулирования создания мест приложения труда

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах увеличилось более чем втрое после присоединения к Москве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Число рабочих мест на территории ТиНАО сегодня составляет более 280 тыс. Таким образом, с момента присоединения округов к столице оно возросло более чем в три раза. <…> На новых территориях наиболее активно реализуется городская программа стимулирования создания мест приложения труда. Это неотъемлемая часть столичной политики комплексного развития территорий. Здесь удалось создать конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса", - сказал руководитель департамента Владимир Жидкин.

Отмечается, что на сегодняшний день в ТиНАО расположено около 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы технопарков и индустриальных парков. Пример реализованного проекта - технопарк "Техноспарк", современное пространство для создания и развития технологических стартапов. Основные направления деятельности: робототехника, фотовольтаика, гибкая электроника, генетика и биотехнологии, медицинское хайтек-оборудование, композиты, аддитивные технологии.

В ближайшие годы в ТиНАО построят два высокотехнологичных технопарка, производственный комплекс, а также центр промышленных инноваций и импортозамещения. Они вместят в себя 4,8 тыс. рабочих мест.

"Кроме того, множество вакансий сформировалось в последнее время в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов. Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более 25 тыс. дополнительных рабочих мест", - добавили в пресс-службе.