ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает профессию ученого престижной

Большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети в качестве своего профессионального пути выбрали научную работу в области разработок будущих технологий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 51% опрошенных россиян считают престижной профессию ученого. Об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование ВЦИОМ в партнерстве с фондом Росконгресс для Форума будущих технологий проводилось 3-4 июня 2023 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Метод опроса - телефонное интервью.

"Профессии и инженера, и ученого воспринимаются большинством опрошенных как престижные, но инженер получает более высокие оценки - 65% vs. 51% (считают профессии инженера и ученого непрестижными соответственно 29% и 44%)", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, представления о престижности профессий ученого и инженера основываются на их вкладе в будущее страны, развитие технологий, а также достижение прогресса (38% у ученого и 30% у инженера). Отмечается, что большинство респондентов (74%) хотели бы, чтобы их дети в качестве своего профессионального пути выбрали научную работу в области разработок будущих технологий, еще 16% опрошенных не хотели бы.

По данным ВЦИОМ, респонденты в ответах на вопрос о том, кто такие инженеры, упоминали деятельность инженеров (в сумме 34% против 21% в ответах об ученом). В частности, россияне ответили, что инженер - это человек, полный идей, он создает, изобретает (10%), работает в конструкторском бюро, с линейкой и карандашом и что-то чертит (5%), работает на компьютере, делает расчеты и строит графики (по 1%), совместно с учеными реализует новые разработки (2%). Отвечая на вопрос о том, что делает ученый, 9% опрошенных ответили, что ученые занимаются исследованиями и делают открытия.

Отмечается, что большинство опрошенных (92%) не смогли назвать имена современных российских ученых или инженеров.