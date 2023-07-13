Москалькова наградила победителей конкурса "Семья и права человека глазами детей"

В 2023 году в конкурсных программах приняли участие более 1 тыс. детей из 69 регионов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова наградила памятными подарками победителей Всероссийского конкурса "Семья и права человека глазами детей". Церемония награждения прошла в четверг в Доме прав человека в Москве.

"Это не каждому дано увидеть мир как радугу, уметь радоваться минутам этой жизни, а потом уметь нарисовать на листе бумаги, на холсте. Я внимательным образом обошла все работы победителей и была поражена, сколько в них света, солнца, души, любви. Любви к своей Родине, любви к семье, любви друг к другу. Я от всей души поздравляю 28 человек, которые из тысячи были признаны лучшими", - сказала Москалькова.

Конкурс проводится в рамках конкурсных программ фонда "Возрождение и надежда" при поддержке уполномоченного по правам человека в РФ. По данным пресс-службы омбудсмена, тема конкурса о правах человека вызвала большой интерес у детей и подростков - участников конкурсных программ фонда из регионов. Многие из них - это талантливые дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты, дети c ОВЗ и инвалидностью. В этом году в конкурсных программах приняли участие более тысячи детей из 69 регионов России, включая новые.