13 июля, 08:02,
обновлено 13 июля, 08:11

Минпросвещения разрабатывает портал для психологической помощи школьникам

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

С помощью него они смогут в удаленном режиме получить консультацию профессиональных психологов, отметил глава ведомства Сергей Кравцов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разрабатывает портал, с помощью которого школьники смогут в удаленном режиме получить консультацию профессиональных психологов. Об этом сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме "Дигория".

"Я впервые об этом скажу, у нас будет возможность помощи психологов профессиональных удаленно школьникам. <…> Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога", - сказал министр.

Кравцов отметил, что комплексная система разрабатывается совместно с Московским психолого-педагогическим университетом.

"Не всегда школьник со своими проблемами - мы все помним себя, - может поговорить с родителями и со сверстниками. Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если с проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно", - добавил глава Минпросвещения. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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