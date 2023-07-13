Швеция намерена ужесточить правила в области иммиграции семей

Представители правительства и партии "Шведские демократы" сообщили, что мера направлена на сокращение притока мигрантов в королевство

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство и поддерживающая его популистская партия "Шведские демократы" (ШД) представили в четверг проект ужесточения правил иммиграции родственников иностранцев, получивших вид на жительство в Швеции. Как объявили представители правительства и партии на пресс-конференции в четверг, эта мера направлена на дальнейшее сокращение притока мигрантов в королевство.

"Предыдущая масштабная миграция в сочетании с пробуксовывающей интеграцией вызывают в Швеции серьезные проблемы с социальным исключением. Чтобы изменить эту тенденцию, нужно принимать больше мер, - отметила министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард. - Даже если доля беженцев, направляющихся в Швецию, сократилась, Швеция по-прежнему принимает на душу населения больше беженцев, чем многие другие страны Европы, в том числе наши северные соседи".

Среди прочего в представленном законопроекте предлагается повысить возрастную планку для отказа в ВНЖ на основании родственных связей с 18 лет до 21 года, что соответствует верхней границе, прописанной в законодательстве ЕС. Правительство также намерено сократить возможности получения вида на жительство по гуманитарным соображениям.

"Правительство и ШД продолжают выступать за ужесточение миграционного законодательства", - заявил секретарь партии Маттиас Бекстрём Йоханссон.

Планируется, что изменения в законодательстве начнут действовать с 1 декабря.