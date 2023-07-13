На 30 площадках Москвы пройдут мероприятия в честь дня рождения Владимира Маяковского

Для любителей пеших прогулок проведут литературные экскурсии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экскурсии, мастер-классы, театральные постановки, приуроченные к 130-летию со дня рождения поэта и драматурга Владимира Маяковского, пройдут на 30 городских площадках Москвы с 15 по 23 июля, сообщила журналистам в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"С 15 по 23 июля можно принять участие в экскурсиях, мастер-классах и кинопоказах, а также увидеть театральные постановки, посвященные классику. Детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Всего запланировано больше 50 мероприятий. Программа откроется 15 июля в саду имени Баумана, где пройдет лекция "Маяковский. Мода и стиль", - сказала заммэра.

В этот же день в театральной гостиной Дома Гоголя посетителям представят переписку Владимира Маяковского и Лили Брик. А 22 июля в Измайловском парке состоится литературный вечер, на котором гости обсудят произведения поэта и интересные факты его биографии. Также в этот день в парке "Северное Тушино" пройдет мастер-класс по ораторскому мастерству. Гости изучат техники и упражнения для развития четкой и грамотной речи.

Для любителей пеших прогулок проведут литературные экскурсии. Первая состоится 21 июля. От станции метро "Маяковская" участники пройдут мимо дома на улице Красная Пресня, где жил поэт, увидят Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Пушкинскую площадь и другие знакомые места. Вторая экскурсия пройдет 23 июля в парке "Дубки".