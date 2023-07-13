Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о трудовом воспитании

Как отметила председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться, в частности, высадка деревьев или цветов на пришкольной территории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении в июне. Как подчеркнула Казакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее". Казакова отметила, что принятие законопроекта "создаст основу для совершенствования школьной программы по труду".

Согласно поправкам ко второму чтению документа, в закон об образовании также вносится изменение, по которому школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Еще одна поправка предусматривает, что выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени, то есть серебряную медаль.

Еще одна поправка вводит понятие профориентации для школьников. Авторы считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например, за счет экскурсий на предприятия. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения РФ.