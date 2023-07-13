Украинский пленный рассказал, что большинство бойцов в его подразделении старше 50 лет

Он уточнил, что его с сослуживцами бросили на передовую сразу после окончания подготовки в Германии, где с ними проводили тактические занятия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Дмитриев рассказал о том, что около 80% военнослужащих в его подразделении старше 50 лет.

"У нас группа 50+, 80-85% коллектива - такие. Заставляли бегать в 58 лет и носить бронежилеты, которые весят 16 кг. <...> У одного 210 давление, он постоянно красный. Если он выйдет, у него из носа кровь пойдет и он упадет сразу же", - рассказал пленный, видео беседы с которым распространило Минобороны России. Он уточнил, что его с сослуживцами бросили на передовую сразу после окончания подготовки в Германии, где с ними проводили тактические занятия.

Другой пленный, Сергей Ваковский, также отметил, что в его подразделении было много пожилых людей. "Нас отправили в Германию на месяц на обучение. <...> Когда мы приехали из Германии в Украину, нам сказали: то, чему вас учили в Германии, забудьте, оно вам не надо", - рассказал он и отметил, что после возвращения военнослужащим "специальностей не давали", они проходили выгрузку из боевой машины пехоты Bradley и ходьбу "клином".