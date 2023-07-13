В приюты Москвы волонтеры передали более 10,5 тонны кормов и товаров для животных

Добровольцы также посещают приюты, гуляют с собаками, организовывают сборы медикаментов и аксессуаров, помогают в поиске хозяев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 10,5 тонны кормов, игрушек, медикаментов и других товаров, необходимых для животных, передали волонтеры Москвы за полгода в приюты. Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Добровольцы посещают приюты, гуляют с собаками, организовывают сборы корма, медикаментов и аксессуаров, помогают в поиске хозяев. Заботиться о животных вместе с командой волонтеров Москвы могут горожане в возрасте от 14 лет. С начала года в городские приюты собрано более 10,5 тонны кормов и товаров для животных", - говорится в сообщении.

В мае в столице в рамках проекта "Время добра" прошла акция "Накорми друга". За две недели москвичи собрали более 4,9 тонны сухого и влажного корма, круп и лакомств. В луганский приют "Помоги другу" отправили более 1,7 тонны товаров, в приют "Ковчег" - более 3,1 тонны. Для животных передали более 1,7 тыс. коробок медикаментов, 235 упаковок вакцин и растворов для инъекций, 654 упаковки пеленок, губок, перчаток, наполнителей для лотков и моющих средств, а также 686 единиц моющих и дезинфицирующих средств, контейнеров, клеток, лежанок и разных игрушек.