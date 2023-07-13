В Москве ввели в эксплуатацию футбольное поле с инфраструктурой в районе Старое Крюково

В июне футбольное поле предъявлено к сдаче

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольное поле с инфраструктурой в районе Старое Крюково, микрорайон 9, у корпуса 919 введено в эксплуатацию. Возведение объекта было начато в 2014 году и приостановлено в 2015 году в связи с неисполнением техническим заказчиком своих обязательств, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В Зеленограде введено в эксплуатацию футбольное поле. По результатам работы оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства Стройкомплекса Москвы определен новый городской заказчик, которым получена разрешительная документация на завершение строительства объекта и в июне футбольное поле предъявлено к сдаче", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

С начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 647 объектам. Из них: 187 объектов введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 261 объекте, 199 конструкций демонтированы, а территории благоустроены.