На фестивале "Вкусы России" представили более 300 брендов отечественных продуктов питания

В мероприятии участвуют 70 регионов страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в четверг посетили главную площадку фестиваля "Вкусы России", расположенную на переходе от площади Революции к Манежной площади.

"С Дмитрием Николаевичем создали фестиваль, который проводим во второй раз. Фестиваль пользуется огромной популярностью. [В нем участвуют] практически все регионы страны: 70 регионов и более 300 разных брендов", - сказал Собянин.

В свою очередь Патрушев отметил вклад Собянина в организацию фестиваля "Вкусы России". "С вашей помощью все это проводится, и люди с удовольствием приезжают и не хотят уезжать самое главное", - сказал Патрушев.

Мэр, обращаясь к участникам фестиваля, выразил надежду, что они будут поставлять продукты не только на фестиваль, но и в повседневной жизни. "Москвичи с удовольствием будут покупать", - отметил мэр.

Фестиваль "Вкусы России", который проходит в Москве, пользуется большим успехом. За прошедшую неделю городские площадки фестиваля посетили 1,2 млн человек.

Комплексная программа продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" реализуется Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Главная задача программы - показать богатство гастрономической культуры страны и поддержать региональных товаропроизводителей.

В рамках этой программы в Москве с 7 по 16 июля 2023 года проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России", в котором принимают участие более 70 российских регионов.