В городе Запорожье переименовали площадь Пушкина

Также решили переименовать Волгоградскую, Таганскую и Волжскую улицы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Запорожский городской совет принял решение переименовать площадь Пушкина и еще несколько улиц в подконтрольном Киеву городе, названия которых напоминают о связях с Россией. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Так, кроме площади Пушкина, решено переименовать Волгоградскую, Таганскую и Волжскую улицы.

Помимо этого, на сессии принято решение прекратить взаимоотношения городской общины с религиозными организациями Украинской православной церкви (УПЦ) как с организациями, руководящие органы которых, как утверждается, находятся на территории РФ.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным Министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Властями страны также поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ за связь с Московским патриархатом, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами, при поощрении властей сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.