Фурсенко считает, что россияне недооценивают востребованность высшей школы РФ в мире

За российским дипломом едут и представители стран, с которыми у России нет соглашений о взаимном признании документов об образовании, сообщил помощник президента

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Граждане РФ привыкли недооценивать востребованность российского высшего образования за рубежом, однако сегодня количество иностранных студентов в стране выше, чем в советские годы. За российским дипломом едут и представители стран, с которыми у России нет соглашений о взаимном признании документов об образовании, сообщил в четверг помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"У нас сегодня иностранных студентов из "неблизкого" зарубежья больше, чем когда бы то ни было в СССР. Причем значительная часть из них едет учиться за свои деньги. Мы об этом как-то не говорим <…>, но это так: мы привлекательны. Причем не только [едут учиться в вузы] в Москве и Санкт-Петербурге, но и в маленьких городах [России]", - сказал Фурсенко, выступая на Форуме будущих технологий.

Он отметил, что российские вузы популярны среди желающих, в частности, получить медицинское и инженерное образование. При этом среди иностранных студентов есть представители государств, с которыми у России нет соглашений о взаимном признании дипломов.

"Мы себя не всегда должным образом оцениваем. Мы должны понимать: мы - не убогие, мы привлекательные, с точки зрения наших [зарубежных] коллег", - заключил помощник президента.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.