Кабмин не поддержал идеи СПЧ по предотвращению нападения собак на людей

Как отметили в правительстве, в российском законодательстве уже закреплены требования по безопасному выгулу домашних животных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по предотвращению случаев нападения собак на людей. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев в четверг на круглом столе по совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с домашними животными.

Совет в марте направил в правительство свои предложения. "СПЧ сформулировал некоторые предложения, отправил их в правительство, получил ответ, который нас не удовлетворяет", - сказал Фадеев.

Предложения касались в том числе вопросов развития инфраструктуры для собаководов и формирования культуры разведения. В ответе кабмина указано, что в российском законодательстве уже закреплены требования по безопасному выгулу домашних животных. Кроме того, СПЧ предлагал изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.