На ВДНХ пройдут международные соревнования по конному спорту

Спортсмены из девяти стран будут выступать в своих национальных костюмах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международные соревнования по тентпеггингу (вид конного спорта - прим. ТАСС) пройдут на ВДНХ с 21 по 23 июля. Зрители увидят состязания среди спортсменов из девяти стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии и России, сообщила в четверг пресс-служба выставки.

"Увидеть состязания по тентпеггингу среди спортсменов из разных стран можно будет впервые в России <...> в зоне исторических выводных кругов Центра национальных конных традиций. Перед зрителями предстанут всадники в национальных костюмах, которые на высокой скорости сразят мишени, установленные в земле, - пеги. В первый день, 21 июля, состоится жеребьевка команд, а также тренировочные проездки, где зрители смогут увидеть впервые увидеть всадников из разных стран", - говорится в сообщении.

В субботу, 22 июля, пройдет парад спортсменов - на боевом поле спортсмены предстанут в национальных костюмах. А в 14:30 начнется первый этап соревнований - на поле всадники сразят мишени различными видами оружия, например, пиками. Завершится второй день соревнований награждением спортсменов. 23 июля гостей приглашают увидеть зрелищные состязания по владению всадниками саблей - в этот день они продемонстрируют свои умения езды на высоких скоростях и меткости. Окончанием первых в России международных соревнований по тентпеггингу станут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.