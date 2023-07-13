Из законопроекта об обследовании опекунов исключили положение о жилищных условиях

Также из документа исключили обязанность близких родственников, желающих принять на воспитание в свою семью, проходить подготовку по программе приемных родителей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Необходимость предоставлять к заявлению об усыновлении документы, подтверждающее пригодность жилья опекунов для проживания, исключена из законопроекта о социально-психологическом обследовании. Об этом сообщил в четверг статс-секретарь-замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

"Также исключили положение, касающиеся необходимости к заявлению прилагать документы, подтверждающих, что жилое помещение пригодное для проживания. Это норма звучит, документы не предусмотрены жилищным кодексом, соответственно, предполагаем, что органы опеки будут смотреть, что жилое помещение не находится в аварийном состоянии. А такой документ, естественно, жилищный кодекс предусматривает", - сказал он на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Кроме того, исключена обязанность близких родственников, желающих принять на воспитание в свою семью, проходить подготовку по программе приемных родителей. "Эта норма закона вызвала общественный резонанс, поэтому <…> и приняли решение отказаться от данного положения", - отметил он.

Также исключена норма, запрещающая повторное усыновление в течение одного года. Ранее возможность повторного усыновления, согласно документу, появлялась только в следующем году.

О законопроекте

Документ внесло на рассмотрение палаты в ноябре 2022 года правительство РФ, а 29 июня принят в первом чтении. Документом предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними. Кроме того, будет проводиться социально-психологическое обследование детей-сирот для определения необходимых педагогических и социально-психологических услуг.

Инициативой также предлагается установить обязательную подготовку для близких родственников граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту. Утверждать программы такой подготовки должны органы исполнительной власти субъектов РФ.

Также устанавливается преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер, отчима (мачехи) и других родственников быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки. Кроме того, предлагается установить возможность одномоментного усыновления только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер. "Предлагаемое ограничение обусловлено особенностями адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в семье", - указывают авторы инициативы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данные проект ставит близких родственников в общий список лиц, кому для оформления опеки необходимо проходить психологическое тестирование, подготовку к опекунству, иметь соответствующие жилищные условия. Он также добавил, что ко второму чтению в законопроект следует внести поправки, согласно которым жилищные условия близких родственников при опеке учитываться не будут.