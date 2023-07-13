В МВД считают, что перечень потенциально опасных пород собак расширять не нужно

Начальник Центра кинологического обеспечения ведомства Сергей Качкин считает, что надо ужесточать ответственность владельцев этих животных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Перечень потенциально опасных пород собак расширять нет смысла, надо ужесточать ответственность владельцев этих животных. Об этом сообщил начальник Центра кинологического обеспечения МВД РФ Сергей Качкин.

"Перечень потенциально опасных пород собак расширять нет смысла, потому что за каждой собакой стоит человек. Здесь надо вести разговор о повышении ответственности человека за деяния, которые совершает собака, это и уголовная ответственность, и административная", - сказал он, выступая в четверг на круглом столе, посвященном совершенствованию правового регулирования вопросов обращения с домашними собаками.

Он также отметил, что сейчас нет обязательного обучения владельцев опасных пород собак, такие занятия проводятся только по желанию. Кроме того, Качкин отметил, что в настоящее время не стоит вводить обязательное маркирование собак. По его словам, при обсуждении этой темы возник вопрос о создании системы учета животных.