В Коми возобновил работу закрытый судом детский лагерь "Гренада"

В учреждении устранили неисправность в водопроводной системе

СЫКТЫВКАР, 13 июля. /ТАСС/. Детский центр "Гренада" в Республике Коми возобновил работу с 13 июля. Он был закрыт с 27 июня по решению суда на 90 суток из-за проблем с водой. Неисправность устранили, лагерь примет около 200 детей со всей республики, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"Центр "Гренада" возобновил работу с сегодняшнего дня, там было заменено и починено насосное оборудование, проблема с питьевой водой решена. В начавшуюся смену с 13 июля лагерь примет около 200 детей", - сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее Сыктывдинский районный суд приостановил работу лагеря с 27 июня на 90 суток, поскольку в ходе плановой проверки выявили несоответствие используемой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. В центре объяснили произошедшее неполадками в водопроводной системе. Запланированную с 27 июня по 10 июля смену отменили. Родителям детей предложили возврат денег за оплаченные путевки, часть детей по желанию отправили на отдых в лагерь в Кировской области, пояснили в Минобразования.

Круглогодичный центр "Гренада" расположен на берегу реки Вычегды в 30 км от Сыктывкара, действует с 2011 года, принимает до 200 детей в смену. На лето планировались тематические смены для детей со всего региона. Всего в регионе четыре стационарных детских лагеря.