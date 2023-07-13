Свыше 10 тыс. льготников Подмосковья получили путевки в санатории

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Московской области получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение с начала года, в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

В Подмосковье оформить путевку на санаторно-курортное лечение можно электронно и не выходя из дома. К заявлению не нужно прикреплять медицинскую справку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически.

"С начала года уже свыше 10 тыс. жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тыс. жителей", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе сказали, что путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям. Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней.