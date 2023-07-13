В Архангельской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. В Архангельской области днем 13 июля ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает ГУ МЧС области в своем Telegram-канале в четверг.

"Днем 13 июля в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном, Котласе, Коряжме, Приморском, Онежском, Холмогорском, Плесецком, Виноградовском, Вилегодском, Котласском, Ленском, Верхнетоемском, Устьянском, Красноборском, Шенкурском, Няндомском, Коношском, Каргопольском, Вельском районах Архангельской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра порывами 15 м/с", - сказано в сообщении.

Ранее ГУ МЧС предупреждало о сильных дождях, грозах и порывистом ветре в Архангельской области ночью 13 июля. Кроме того, порывы ветра до 16 м/с прогнозировали в тот же день в Ненецком автономном округе.