В Москве на месте бывшего ЗИЛа построят поликлинику с молочной кухней

Учреждение сможет принимать до 750 посетителей в смену

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений с раздаточным пунктом детской кухни откроется на территории бывшего ЗИЛа. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории бывшего завода имени Лихачева откроется детско-взрослая поликлиника с молочной кухней. Она сможет принимать до 750 посетителей в смену. Современное здание площадью более 11 тыс. кв. м расположится по адресу: Автозаводская улица, вл. 23", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра отметил, что поликлинику оборудуют новейшей техникой. "Здесь установят рентген, флюорограф и аппарат УЗИ, чтобы пациенты могли проходить наиболее распространенные обследования близко к дому", - уточнил он.

Как добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, общая готовность объекта составляет 55%, завершается устройство кровли, идет устройство фасадов и внутренняя отделка. "В поликлинике оборудуют места для комфортного ожидания, разработают понятную систему навигации, установят современное медицинское оборудование и обеспечат доступность для маломобильных посетителей. Врачей распределят по кабинетам так, что очередей станет меньше, а ожидание приема станет более комфортным", - уточнил Загрутдинов.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, на первом этаже здания расположатся входная группа с колясочной, вестибюль с гардеробом и зоной для вендинговых аппаратов, кабинеты врачей, помещения для взятия анализов, приемно-смотровой фильтр-бокс, раздаточный пункт молочной кухни и служебные помещения. На втором, третьем и четвертом этажах будут отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, кабинет специализированной помощи, хирургическое и реабилитационное отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения платных услуг, а также конференц-зал. Кроме того, для сотрудников оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки, а кабинеты оснастят эргономичной мебелью.