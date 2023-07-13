В Новосибирской области зарегистрировали рекордно жаркую температуру

В южных районах воздух прогрелся до 40 градусов

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Рекордная жара установилась в Новосибирской области 12 июля - синоптики зарегистрировали температуру воздуха до 40 градусов в южных районах. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова в четверг.

"Вчера температура до 40 градусов была зарегистрирована на нескольких станциях в западных и юго-западных районах области. Это превысило рекорды предыдущих лет за 12 июля", - рассказала синоптик, уточнив, что некоторые станции зафиксировали температуру воздуха на 2-5 градусов выше, чем на предыдущих рекордных отметках в 1960-1990-х годах.

По ее словам, абсолютный рекорд в Новосибирской области - около 40-41 градуса жары в районах на юге региона в 1940-е годы. Примерно таких же показателей ожидают 14 июля.

"В пятницу мы ждем самый пик высоких температур. Максимальные значения по западным районам области прогнозируем до 36-41 градуса, а по восточным [в том числе и в Новосибирске] - 30-35", - добавила Кичанова.

Кроме того, в Чистоозерном районе Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского УГМС, отмечена чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).