Госдума приняла законы о создании органов судейского сообщества в новых регионах

Порядок избрания делегатов на первую конференцию судей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нормы их представительства от соответствующих судов, а также порядок созыва и проведения такой конференции утверждает президиум Совета судей РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг базовые законы об органах судейского сообщества в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Устанавливается, что порядок избрания делегатов на первую конференцию судей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нормы их представительства от соответствующих судов, а также порядок созыва и проведения такой конференции утверждаются президиумом Совета судей Российской Федерации.

В состав органов судейского сообщества федерального уровня входят Всероссийский съезд судей, Совет судей РФ, Высшая квалификационная коллегия судей и Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи. На уровне субъектов РФ в органы судейского сообщества входят конференции судей, советы судей субъектов РФ, общие собрания судей судов, квалификационные коллегии субъектов РФ и экзаменационные комиссии субъектов РФ.

До завершения формирования органов судейского сообщества новых регионов их полномочия осуществляются Высшей квалификационной коллегией судей РФ и Высшей экзаменационной комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В ДНР и Запорожской области формирование осуществляется до 1 февраля 2025 года, в ЛНР и Херсонской области до 1 сентября 2024 года. Законы должны вступить в силу со дня официального опубликования.