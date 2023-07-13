В районе Куркино и Химках электробусы вышли на маршруты

Благодаря открытию электробусного парка "Митино" еще три маршрута перевели на современный российский транспорт

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Три маршрута в городском округе Химки Московской области и столичном районе Куркино теперь выполняют электробусы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Наши электробусы впервые поехали в подмосковных Химках и районе Куркино. Благодаря открытию электробусного парка "Митино" мы перевели на самый современный российский транспорт еще три маршрута. <…> На маршруты 337, 959 и н12 вышли 18 электробусов ПАО "Камаз", которые поступили по крупнейшему в Европе контракту на закупку экологичного городского транспорта", - говорится в сообщении.

Как добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, новый электробусный парк был открыт на северо-западе города на прошлой неделе. "За это время мы перевели с дизельных автобусов на электробусы российского производства уже восемь маршрутов. Например, 337-й и 959-й связывают Митино с районами Куркино, Северное и Южное Тушино, а также с подмосковными Химками, а ночной маршрут н12 позволяет добраться в центр Москвы после закрытия метро. В среднем за месяц вне сезона отпусков на этих трех маршрутах совершается около 120 тыс. поездок", - отметил он.