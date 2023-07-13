Дума разрешила работающим с заключенными сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию

Теперь при проведении специальной оценки условий труда будут учитываться не только исследования и измерения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, но и специфика трудовой деятельности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который позволяет сотрудникам ФСИН, работающим с заключенными, выходить на пенсию досрочно.

Документ был внесен правительством РФ в марте 2023 года, в первом чтении принят 17 мая, во втором - 11 июля. Изменения вносят в закон "О специальной оценке условий труда". Теперь при проведении специальной оценки условий труда будут учитываться не только исследования и измерения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса в отношении рабочих мест организаций и предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности, но и условия осуществления (специфики) трудовой деятельности.

"Изменения позволят реализовать право на досрочное пенсионное обеспечение работников, занятых на рабочих местах в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, работа на которых предполагает взаимодействие с осужденными", - указывается в пояснительной записке.

Инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда РФ, принятого в связи с жалобой гражданки Инны Глущенко, которая не смогла досрочно выйти на пенсию, поскольку период ее работы в медсанчасти исправительной колонии не вошел в специальный страховой стаж. Суд постановил признать пункт 17 части 1 статьи 30 закона "О страховых пенсиях" и статьи 12 и 13 закона "О специальной оценке условий труда" не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не учитывают специфику работы сотрудников исправительных учреждений, постоянно работающих с заключенными, и не включают период их деятельности в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию. В связи с этим суд постановил федеральному законодателю "в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование".

Кроме того, сейчас подготовка документации по специальной оценке условий труда осуществляется на бумажном носителе. Документы утверждаются председателем комиссии и подписываются ее членами, а также работниками при ознакомлении с результатами проведенной оценки на их рабочих местах. Подготовка всех документов требует временных затрат и является дополнительной нагрузкой для заинтересованных сторон. Принятый закон предусматривает выдачу сертификата эксперта и выписки из реестра в электронном виде, а также использование электронной цифровой подписи при согласовании отчетной документации о проведении специальной оценки условий труда. Как подчеркивается в пояснительной записке, это "позволит сократить издержки заинтересованных сторон, связанные с необходимостью обращения в Минтруд России, а также позволит в случае необходимости и наличия соответствующих технических возможностей осуществить переход от существующей модели бумажного документооборота к цифровому обмену информацией".