Госдума приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов

Статья 16 Семейного кодекса дополняется соответствующей нормой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг на пленарном заседании поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.

Статья 16 Семейного кодекса РФ, в которой перечислены основания для прекращения брака, дополняется нормой, согласно которой брак может быть прекращен "вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов".

По словам зампреда комитета по охране здоровья Сергея Леонова, "брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол".