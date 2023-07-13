Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

Запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Согласно инициативе, закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.