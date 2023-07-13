13 июля, 10:23,
обновлено 13 июля, 10:25

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

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Законопроект был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Согласно инициативе, закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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