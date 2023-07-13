Госсовет Татарстана принял закон о регламенте работы такси в регионе

В ближайшее время закон будет направлен на подписание главе республики

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Госсовет Татарстана в четверг принял в первом чтении и в целом законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Татарстан", сообщает пресс-служба парламента. В ближайшее время закон будет направлен на подписание главе республики.

"Законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси принят на заседании Государственного совета в первом чтении и в целом. <…> Законопроектом регулируются вопросы организации работы такси на территории республики, осуществления государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также определяются полномочия органов исполнительной власти республики в этой области", - говорится в сообщении.

В частности, устанавливается требование к цветовой гамме кузова легкового такси. В республике машины такси могут быть только в белой или желтой цветовой гамме. По мнению разработчиков, это облегчит идентификацию легкового такси.

Также предусматривается, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается сроком на пять лет. При этом для физических лиц может назначаться и меньший срок, исходя из заявления. Пятилетний срок устанавливается и для службы заказа легкового такси. "Расширяется перечень лиц, которые смогут вести деятельность в сфере такси. Теперь услуги по перевозке пассажиров смогут оказывать не только юрлица и ИП, но и самозанятые при условии заключения договора с агрегатором", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Татарстане будет вестись реестр легковых такси и служб заказа, работающих на территории республики, для этого будет использоваться федеральная государственная информационная система.

Разработка документа связана с необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Федеральный закон вступает в силу 1 сентября 2023 года.