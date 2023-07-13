В "Современнике" опровергли информацию о госпитализации Марины Неёловой

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что актрису экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса Марина Неёлова находится дома и чувствует себя хорошо. Информацию о госпитализации актрисы в беседе с ТАСС опроверг директор московского театра "Современник" Юрий Кравец.

"Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома", - сказал он.

Ранее о том, что 76-летнюю Неёлову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Mash.

Неёлова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. С 1971 года работала в Театре имени Моссовета. В 1974 году перешла в Московский театр "Современник", где работает и в настоящее время. Исполняла на его сцене различные роли в спектаклях: "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина, "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, "Двенадцатая ночь" по комедии Уильяма Шекспира, "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Ревизор" и "Шинель" по произведениям Николая Гоголя и т. д. В текущем театральном сезоне также играет в постановках "Собрание сочинений" по произведению Евгения Гришковца и "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита".

Среди самых известных фильмов с участием Неёловой - "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дамы приглашают кавалеров", "Враги", "Ты у меня одна", "Тюремный роман", "Ревизор", "Сибирский цирюльник", "Азазель".