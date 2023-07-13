Архангельская область выделит Мелитополю более 800 млн рублей в рамках шефства

Мэр запорожского города Галина Данильченко отметила, что в 2023 году начнется ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления школ

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области за три года выделят более 800 млн рублей на шефскую помощь Мелитополю, сообщила в четверг в своем Telegram-канале мэр запорожского города Галина Данильченко.

"Всего на реализацию шефской помощи Мелитополю на 2023-2025 годы Архангельской областью предусмотрено более 800 млн рублей. Работы предстоит очень много, но уже сейчас есть понимание, что с помощью Архангельской области наш город ждут существенные изменения, как в инфраструктурной и жилищно-коммунальной сферах, так и в социально-культурном взаимодействии", - написала Данильченко.

Она уточнила, что власти Мелитополя провели рабочее совещание с шефами из Архангельской области, обсудили ход реализации восстановления объектов инфраструктуры в нашем городе, а также первоочередной фронт работ.

"Благодарна губернатору Архангельской области Александру Витальевичу Цыбульскому и правительству области за внимательное отношение к нашему городу. Уже в этом году шефы начнут ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления школ №11, 6, 19, ремонт и оснащение детского отделения реанимации Мелитопольской областной больницы, Дома культуры, помогут с открытием четырех новых МФЦ. Кроме того, во взаимодействии с региональным отделением Российского военно-исторического общества Архангельской области готовится к реализации проект по приобретению и передаче нашим школам художественной литературы и организация исторических выставок. Также обговорили организацию отдыха и оздоровления детей Мелитополя, для которых шефы приобрели путевки. На отдых наши дети отправятся в Крым", - отметила Данильченко.

По итогам встреч с руководством Запорожской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Архангельская область взяла шефство над Мелитополем. Согласно подписанному соглашению, регион будет оказывать городу помощь в восстановлении инфраструктуры, гуманитарную поддержку, содействовать развитию науки и образования, туризма, культуры, спорта, молодежной политики, добровольчества, социальной защиты и занятости населения. Летом в Запорожскую область поедут медики из Архангельской области для проведения профосмотров взрослого населения.