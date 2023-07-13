В Дагестане установят памятник Гейдару Алиеву

Он будет находиться в Махачкале на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского

МАХАЧКАЛА, 13 июля./ТАСС/. Памятник советскому и азербайджанскому деятелю Гейдару Алиеву установят в центре Махачкалы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии города.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время жители Дагестана выбирают один из двух предложенных вариантов памятников.

Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года. С 1969 по 1982 год он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. С 1982 по 1987 год - член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР. 10 октября 1993 года Гейдар Алиев стал президентом независимого Азербайджана и занимал этот пост до своей смерти в 2003 году.