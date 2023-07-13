Рада проголосовала в первом чтении за легализацию лекарств на основе марихуаны

За инициативу выступили 268 парламентариев из 226 необходимых

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации на Украине лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он написал, что за законопроект в первом чтении проголосовали 268 парламентариев из 226 необходимых.

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года глава государства просил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту.

28 июня Зеленский, выступая в Верховной раде по случаю Дня конституции страны, вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны.