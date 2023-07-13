Дума приняла закон о правовом статусе совета по сохранению и охране культурного наследия

Документ закрепит статус совета как постоянно действующего коллегиального совещательного органа при Минкультуры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет правовой статус Федерального научно-методического совета при Минкультуры по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в апреле 2023 года правительством РФ. "Законопроект предусматривает законодательное закрепление правового статуса Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

Закон закрепит статус совета как постоянно действующего коллегиального совещательного органа при Минкультуры. Состав совета предполагается формировать из представителей федерального органа охраны объектов культурного наследия, а также из специалистов в области сохранения, в том числе реставрации, объектов культурного наследия, музейного дела, археологии, архитектуры и градостроительства.

Кроме того, законом закрепляются следующие задачи совета: подготовка предложений по совершенствованию научно-методического обеспечения в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, анализ правоприменительной практики, подготовка заключений по проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Документ был разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Глава государства предложил закрепить полномочия научно-методического совета на уровне федерального закона. В настоящее время его деятельность осуществляется на основании приказа Минкультуры России.

Впервые совет был утвержден приказом министра культуры СССР Екатериной Фурцевой 8 августа 1965 года. Он находился в подчинении управления изобразительных искусств и охраны памятников Минкультуры СССР. Основными задачами были научно-методического руководство делом охраны и изучения памятников культуры, совершенствование научных методов реставрационных работ и установление научной классификации памятников культуры.