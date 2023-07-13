В Киеве разрешили заменить герб СССР на монументе "Родина-мать"

Вместо него появится современный в виде трезубца

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента, который считается самым высоким в Европе. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Декоммунизация "Родины-матери". Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", - говорится в сообщении на странице украинского Мининфраструктуры в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Проектное решение предусматривает установку на щите монумента трезубца, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины. Таким образом, трезубец заменит старый советский герб, отмечает министерство инфраструктуры. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем, уточнили в ведомстве.

В четверг министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, заявил, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В декабре 2019 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.