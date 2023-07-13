В Москве выполнили более половины запланированных работ по замене асфальта

В общей сложности в городе уложили свыше 13 млн кв. м асфальта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) с апреля заменили более 13 млн кв. м асфальта. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 млн кв. м асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 млн "квадратов", - сказал он.

Заммэра уточнил, что одна из задач работников - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре. Ремонт проводим с применением современных технологий, используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 млн тонн смеси", - добавил Бирюков.

Глава КГХ подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.