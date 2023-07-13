В Подмосковье с начала 2023 года более 600 детей родились после процедуры ЭКО

Получить услугу в Московской области можно бесплатно, оформив квоту

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 600 детей родились у женщин, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения, с начала года в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что получить услугу в Московской области можно бесплатно, оформив квоту. Процедура выполняется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография".