В Краснодарском крае бесплатно выделят земли для героев СВО

На участки смогут претендовать члены семей погибших при выполнении задач спецоперации

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Земельные участки будут бесплатно выделять в Краснодарском крае отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) участникам, а также членам семьи погибших при выполнении задач спецоперации. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг.

"Рассматриваемая инициатива установит возможность получения участниками СВО земельных участков на территории Краснодарского края в собственность бесплатно. Получить земельные участки участники СВО смогут в границах муниципального образования, на территории которого зарегистрированы по месту жительства. Исключения составят жители городских округов, испивающих значительный дефицит в земельных ресурсах. Такие граждане смогут претендовать на земельный участок не по месту жительства, а в любом муниципальном образовании", - сообщил в ходе сессии руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин.

Он пояснил, что речь идет о реализации рекомендаций президента РФ Владимира Путина относительно поощрения героев специальной военной операции. Также на земельные участки на Кубани смогут претендовать члены семей погибших при выполнении задач СВО.

Подводя итоги парламентского года, председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что вопросы поддержки специальной военной операции остаются в центре внимания социального блока региона. По его словам, за период с ноября 2022 по июнь 2023 в зону СВО, а также в районы прифронтовой и приграничной территории только законодательным собранием Краснодарского края было направлено порядка 10 партий гуманитарной помощи, она предназначалась как военным, так и мирному населению.

"В социальной сфере безусловно в центре внимания оставались вопросы специальной венной операции. Принятыми законами ее участники и члены их семей получили широкий спектр мер социальной поддержки: это субсидии на газификацию домовладений, право на внеочередное получение медицинской помощи, сохранение права на получение земельных участков в собственность бесплатно для многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей в случае гибели одного из них в ходе специальной военной операции, целевую материальную помощь инвалидам боевых действий, членам их семей", - отметил Бурлачко.

Ранее Путин рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Согласно документу, мера будет касаться военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий. Она будет также распространяться на семьи таких бойцов и родственников тех, кто погиб во время специальной военной операции.