ГП РФ интересен опыт Китая по созданию интернет-судов и международных коммерческих палат

Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в России, как и в КНР, происходит цифровизация судопроизводства, внедряются новые современные формы правосудия, применяется искусственный интеллект

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заинтересовался опытом Китая по созданию интернет-судов и международных коммерческих палат, сообщили журналистам в четверг.

"Принимая во внимание обширную компетенцию российских прокуроров в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судебных процессах, мы также эффективно хотели бы взаимодействовать и с Верховным народным судом КНР. С учетом наших полномочий по защите интересов государства в международных судах большой интерес вызывает китайский опыт по созданию и функционированию интернет-судов, международных коммерческих палат, финансовых и других специализированных судов", - сказал Краснов на встрече в Пекине с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем.

Генпрокурор отметил, что в России, как и в Китае, происходит цифровизация судопроизводства, внедряются новые современные формы правосудия, применяется искусственный интеллект. "Не сомневаюсь, что изучение опыта друг друга в этом направлении будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества наших стран на глобальном уровне", - добавил Краснов.