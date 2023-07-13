В некоторых регионах ЦФО ожидаются сильный ветер и грозы с дождем

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с

ТАСС, 13 июля.Синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 13-15 июля. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Ярославской областях пройдут сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова, в регионе выпадет 50-70 мм осадков, что 2-3 раза превысит декадную норму для июля. "Под влиянием активного циклона, смещающегося с запада через Воронежскую области на восток, вечером 14 июля, ночью и утром 15 июля 2023 года по области ожидается местами очень сильный дождь, гроза, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Дождь будет очень сильный: в регионе норма для второй декады июля - 21 мм осадков, а мы ожидаем в Воронеже вдвое больше - 50 мм, а по области втрое больше - до 70 мм. После прохождения циклона интенсивность осадков снизится, но и в течение всего дня 15 июля останутся сильные дожди, и только 16 июля после обеда они прекратятся", - сказала она, уточнив, что по объему осадков в регионе не исключены рекорды.

По сообщению Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Костроме и местами по области ожидается гроза, дождь, гроза и усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с. Главное управление МЧС по региону объявило метеопредупреждение.

Во Владимирском, Калужском, Липецком, Смоленском, Тверском регионах 14 июля ожидается облачная погода с кратковременными дождями при порывах ветра до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 13-15 градусов, днем - до плюс 21-26 градусов. В Тульской области 14 июля днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, без осадкой, ночью ожидается около плюс 14 градусов, 13 и 15 июля возможны дожди.

Как сообщили в Орловском гидрометцентре, регион находится в тыловой части циклона, поэтому 14-15 июля будет преобладать прохладная погода с небольшими кратковременными дождями и грозами. Так, 15 июля ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью - плюс 11-16 градусов, а днем - плюс 19-24 градуса. По данным Тамбовского ЦГМС, 14 июля осадков не ожидается, а температура достигнет плюс 25 градусов. 15 июля прогнозируется дождь и снижение дневной температуры до плюс 18 градусов.

О существенном ухудшении погодных условий в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.