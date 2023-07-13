На Ставрополье за два года построят почти 20 глэмпингов

Отели смогут принимать одновременно 290 человек

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработали концепцию создания сети модульных отелей в разных территориях края. Она предполагает создание 17 отелей в течение двух лет, сообщил в четверг глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

"Разработали концепцию создания семнадцати комфортабельных модульных отелей, которые расположатся в десяти территориях края. Как и требуется, они расположатся в горах, в лесу, у воды и смогут принимать единовременно 290 человек. Общая инвестиционная емкость проекта составит почти 1 млрд рублей. Срок реализации - порядка двух лет", - написал он.

Власти региона ведут работу по привлечению инвесторов. Также планируется участие в программе софинансирования из федерального бюджета на создание сети глэмпингов. Полюбин отметил, что туристическая отрасль в регионе является одной из самых перспективных для инвестиций.

"В нашем регионе реализуются 46 проектов почти на 69 млрд рублей. Самые значимые из них воплощаются в Ессентуках, Пятигорске, Новопавловске. <…> На территории Кавминвод создаем первую в регионе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Концепция особой экономической зоны предполагает комплексное развитии территории общей площадью порядка 1 тыс. га с возможностью строительства санаторно-курортных и гостиничных объектов", - написал министр.

Инвестиционные проекты предполагают строительство санаториев и гостиниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. В Пятигорске создается спортивно-оздоровительных комплекс стоимостью 8,4 млрд рублей. В городе Новопавловске создается бальнеологический комплекс.