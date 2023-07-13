Гражданина Шри-Ланки впервые наградили нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие"

Награду вручил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Гражданин Шри-Ланки, сотрудник Русского дома в Коломбо Буддаприя Раманаяке стал в четверг первым гражданином этого островного государства, который получил награду МИД РФ "За взаимодействие". Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин, награду вручил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян, церемония прошла в Русском доме.

"Буддаприя Раманаяке 25 лет работает в Русском доме, является в значительной степени хранителем традиций РЦНК (Российского центра науки и культуры - прим. ТАСС) в Коломбо. Выпускник РУДН, он оказывает необходимое содействие нашей стране в продвижении русского языка и культуры", - сказал Ивин.

Он отметил, что, учитывая заслуги Раманаяке в деле пропаганды русского языка и культуры, по представлению посольства РФ в Коломбо руководством МИД России было принято решение о награждении его нагрудным знаком "За взаимодействие". "Награждение состоялось в день рождения Раманаяке - ему исполнилось 58 лет", - добавил собеседник агентства.

Нагрудным знаком "За взаимодействие" награждаются граждане России, а также иностранные граждане за активную совместную работу с МИД РФ по развитию двустороннего сотрудничества, популяризации русского языка и культуры, реализации проектов в поддержку соотечественников, за заслуги в развитии двусторонних отношений с Россией и за содействие в укреплении мира и дружественных отношений между государствами.

"Для меня большая честь и неожиданность получить столь высокую и значимую награду. Работать на благо наших стран, России и Шри-Ланки - дело всей моей жизни. Я благодарен России за образование, которое я там получил, за жену, которую там встретил, наконец, за работу в Русском доме на протяжении последних 25 лет", - сказал в своем выступлении Раманаяке.