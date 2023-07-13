Ивана Краско госпитализировали

Актер находится в реанимации, сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Народного артиста России Ивана Краско доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга, он находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил в четверг концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Ивану Ивановичу сегодня стало плохо, когда он находился на даче. Он пожаловался сыну на плохое самочувствие, вызвали скорую, - сказал собеседник агентства, добавив, что артист доставлен в центр Алмазова. - Его поместили в реанимацию. Возможно, это последствия инсульта".

6 января Краско был госпитализирован с инсультом. В Елизаветинской больнице актер провел почти две недели.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре прошлого года он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.