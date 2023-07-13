В Петербурге изменят график разводки мостов в связи с Днем ВМФ

В городе также введут ограничения движения автотранспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,13 июля. /ТАСС/. График разводки мостов в Петербурге будет изменен в связи с подготовкой к проведению Главного Военно-Морского парада в День ВМФ, также будут введены ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"30 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоится Главный Военно-Морской парад. Для подготовки к параду будет изменен график разводки мостов и введены ограничения движения автотранспорта. В ночь [с 13] на 14 июля и [c 15] на 16 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00 утра. Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00. Троицкий мост - с 01:20 до 06:00", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что некоторые мосты будут разведены дважды. Дворцовый с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00 и Благовещенский с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00. На время разводки проезд транспорта по данным мостам будет прекращен.

Ранее в городском комитете по транспорту автомобилистов также предупреждали, что несколько раз движение будет ограничено не только по мостам, но и по некоторым улицам в центре города включая Невский проспект. К примеру, с 00:00 15 июля до 06:00 4 августа проезд ограничат на Адмиралтейской набережной. С 12:00 16 июля до 01:00 1 августа - по Адмиралтейскому проезду. Также на ряде улиц будет временно сужена проезжая часть (на Английской, Университетской и Дворцовой набережных) и введен запрет остановки.

В прошлом году Главный военно-морской парад проходил 31 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, четыре подводные лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад уже успел стать центральным действием главного военно-морского праздника страны.