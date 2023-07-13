Назначили нового председателя Басманного суда Москвы Федина

Судья специализируется на рассмотрении уголовных дел

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Судья Андрей Федин из Мосгорсуда назначен председателем Басманного суда Москвы, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Басманного районного суда Федина Андрея Николаевича", - сказано в указе.

Федин специализируется на рассмотрении уголовных дел. Среди резонансных дел, которые он рассматривал, - приговор борцу Расулу Мирзаеву. Из Замоскворецкого суда столицы Федин перешел в Мосгорсуд, где возглавил один из судебных составов, рассматривающих уголовные дела в апелляции.

Басманный суд рассматривает ходатайства от центрального аппарата Следственного комитета, там часто проходят аресты по громким делам.