13 июля, 12:35

МЧС установит срок вступления требований пожарной безопасности РФ в новых регионах

Заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов сообщил о работе для внесения изменений в "Технический регламент требований пожарной безопасности"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС внесет изменения и установит срок вступления требований пожарной безопасности России в новых регионах. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"С учетом вступления в состав РФ новых субъектов в соответствии с федеральными законами ведется работа для внесения изменений в наш основополагающий законодательный акт - "Технический регламент требований пожарной безопасности". Там будут учтены сроки вступления требований РФ в полном объеме на территории новых субъектов РФ", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. 

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