Сапегу и Протасевича исключили из террористического списка КГБ Белоруссии

Президент республики Александр Лукашенко ранее их помиловал

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии исключил из перечня физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, Софью Сапегу и Романа Протасевича, которых ранее помиловал президент республики Александр Лукашенко. Обновленный перечень опубликован на сайте КГБ республики.

Минский областной суд 3 мая приговорил одного из участников признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая его помиловал президент республики.

Протасевича задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Она обвинялась в том, что была редактором канала "Черная книга Беларуси" (признан экстремистским в Белоруссии), в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Сапега была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. Гродненский областной суд в мае 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. 7 июня стало известно, что Лукашенко помиловал россиянку.