Глава СПЧ предложил перед покупкой собак проходить специальные курсы

Валерий Фадеев напомнил, что в СССР "купить щенка можно было только после прохождения курсов, надо к этому вернуться"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что приобретать собаку можно только после прохождения специальных курсов.

"В СССР купить щенка можно было только после прохождения курсов, надо к этому вернуться. Считаю, что это одно из требований, которое мы должны сами себе предъявить к этой части нашей жизни, к этой отрасли. В СССР разное было, в СССР было много правильных решений. Это очевидное и правильное решение", - сказал Фадеев в четверг на круглом столе по совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с домашними животными.

Ранее Фадеев предлагал ввести сертификат на владение бойцовскими породами собак в качестве меры борьбы с их нападениями на людей, соответствующие предложения были направлены в марте в кабмин РФ. В четверг глава СПЧ сообщил, что предложения в правительстве не поддержали.