МЧС в ходе профилактических визитов в 800 ТЦ выявило нарушения в половине из них

Проверки провели в торговых центрах площадью более 10 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в ходе запланированных обязательных профилактических визитов в 800 торговых центров в России выявили нарушения в половине из них. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Правительство дало нам право провести профилактические визиты, причем для хозяйствующих объектов они являются обязательными. В целом по РФ были запланированы профилактические визиты на порядка 800 объектов. Торговых центров гораздо больше, но мы взяли те, которые имеют площадь более 10 тыс. кв. м. По предварительной информации, которую мы готовим для правительства, на половине объектов имеются нарушения", - сказал Воронов на пресс-конференции в ТАСС.

Воронов подчеркнул, что это нарушения не режимного характера, среди которых блокировка дверей и захламление путей эвакуации. "Они [нарушения] существенные, связаны с неработоспособностью систем пожарной защиты, с отсутствием путей эвакуации", - подчеркнул он.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время информация обобщается для предоставления в правительство с целью определить, как работать с такой категорией объектов. Особенно тех, которые были недавно введены в эксплуатацию и которые нельзя отнести к чрезвычайно высокой и высокой категории риска.