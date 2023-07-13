Певица МакSим заявила, что лечится от алкогольной зависимости

По словам певицы, она находится в клинике "уже долгое время"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что находится в клинике, где проходит лечение от алкогольной зависимости.

МакSим рассказала, что ее попытки сбежать от проблем посредством алкоголя "ни к чему не приводят, более того, они приводят к большим потерям".

"Я пришла в тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике", - сказала она в видео, опубликованном в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

МакSим отметила, что находится в клинике "уже долгое время". Певица рассказала, что ее поддерживают музыканты, с которыми она работает, ее дети и семья.

"Я надеюсь, конечно, на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле и находиться здесь, и проходить лечение. И такой же огромный шаг сказать это вслух для вас", - подытожила МакSим.